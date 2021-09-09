«Просто катастрофа»: в Крыму не могут справиться с амброзией

В Крыму не могут справиться с амброзией. Сильнейший аллерген заполонил почти всю территорию вокруг столицы республики. Вопрос обсуждался сегодня на заседании по проблемам в сфере ЖКХ.

Власти Симферопольского района уверяют: борются с опасным сорняком денно и нощно: "Ежедневно мониторим поля амброзии и выявляем собственников участков. Это занимает определенное время. Проблема действительно есть, осадков было много, амброзия догонят нас», – заявил глава района Дионис Алексанов.

«Просто катастрофа, – констатировал глава РКРКРКР. – И по Симферополю ситуация практически такая же. И амброзии не немножко – если бы было немножко, я бы этот вопрос не поднимал. То, что у вас много полей, – не причина. Если много, передайте другому району, они уберут».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», амброзия является сорняком и при благоприятных климатических условиях может достигать в высоту 2,5 метров. В Крыму распространена амброзия полыннолистная – она имеет хорошо развитую корневую систему и основной стержневой корень, который углубляется под землю на 3-4 м. Проявляет высокую живучесть и всхожесть семян. Растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии способны к дальнейшему развитию, пролежав в земле несколько десятков лет. Всходы сорняка в большом количестве появляются на всей территории произрастания в мае, а в августе – сентябре трава начинает цвести.

Амброзия является сильнейшим аллергеном: ее пыльца, попадая на слизистую бронхов, вызывает жесточайшие бронхиты, сопровождаемые насморком, слезотечением и крапивницей. «Общение» с амброзией в течение пары недель может привести к развитию тяжелых форм астмы, трудно поддающихся лечению.

«В Крыму должна быть разработана специалистами и принята к исполнению специальная программа по борьбе с амброзией. Так, как это было сделано в КБАССР в 70-е годы. Кроме всего прочего, она должна включать и жёсткие меры против разгильдяйства и пофигизма чиновников разного уровня, – призывали крымчане еще пару лет назад. – Только при таких условиях можно года за 3 избавить Крым от амброзии полностью».

Судя по всему, призыв услышан не был.

Симферополь, Олег Яковенко

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