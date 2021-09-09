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Четверг, 9 сентября 2021, 14:02 мск

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Байдарскую долину спасли от коттеджной застройки

Байдарскую долину избавили от угрозы коттеджной застройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллективное сельскохозяйственное предприятие «Красный октябрь» распаевало 62 гектара сельхозугодий и продало их предприятию «Али Баир». Новый собственник заявил, что земли находятся в границах населенного пункта, поэтому необходимо изменить их категорию с сельхозназначения на земли населенных пунктов. Это позволило бы построить на 11 участках коттеджный поселок.

Однако в январе текущего года арбитражный суд новому собственнику в удовлетворении иска отказал, в мае апелляционная коллегия оставила решение суда в силе.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляционным постановлением, организация «Али Баир» подала кассационную жалобу. Ее так же оставили без удовлетворения.

Напомним, долина, окруженная горной цепью, – живописная низменность на юго-западе Крыма, с 1991 года позиционируемая как заказник «Байдарский».

Севастополь, Лиана Макоба

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