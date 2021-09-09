В Севастополе девица съела чебуреков на 12 тысяч ворованных рублей

В Севастополе юная дама обворовала офицера и съела чебуреков на 12 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания военнослужащих гуляла широко. Один из них покинул вечеринку раньше всех, но забыл рюкзак. Поскольку возвращаться сил не было, офицер попросил сослуживцев забрать рюкзак. Те продолжили веселье, обходя питейные заведения, и, в конце концов, оставили рюкзак в баре в Учкуевке.

Одинокую сумку заметила 17-летняя девица: обследовав находку, она обнаружила банковскую карты и решила подкрепиться. «Всего было сделано 15 транзакций по 700-900 рублей. И не где-нибудь, а в чебуречной», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Обжору уже вычислили, теперь ей придется объясняться с полицией.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 09.09.21

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