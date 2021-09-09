Россия натравила на Украину боевых медуз

На Украине обвинили Россию в провале туристического сезона: постылая соседка подстроила нападение медуз на курорты Азовского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшим летом медузы атаковали азовское побережье практически постоянно: их было так много, что зачастую невозможно было зайти в воду. Глава Запорожской области Александр Старух узрел в этом руку Москвы.

Экологи связали нашествие медуз с резким повышением солености Азовского моря: приток пресной воды в последние годы существенно сократился из-за обмеления рек, питающих море.

Напомним, в Азов впадают 17 рек, 8 из них – украинских. Но глава Запорожья уверен, что всю пресную воду выпили русские.

В частности, Старух заявил: россияне забирают пресную воду для полива и построили Керченский мост, нарушив тем самым природный ландшафт Черного моря. В итоге медузы ушли из пролива к берегам Украины и напали на туристов.

Поэтому запорожский губернатор предложил посчитать убытки туристической отрасли и выставить России счет. Правда, не уточнил, кто должен заниматься подсчетом ущерба и подготовкой исков.

Увлекшись рассказами о боевых медузах на службе у России, Старух умолчал еще об одной проблеме, на которую массово жаловались туристы: нашествии комаров. Кровососущие расплодились потому, что коммунальщики вовремя не обработали места их обитания, ленились косить траву и чистить ливневки, хотя деньги на борьбу с комарами из бюджета получили. Этим немедленно воспользовались коммерсанты. Которые скупили в местных магазинах все средства от комаров и начали продавать их на улицах и пляжах пшиками – брызнуть на себя один раз стоило 5 гривен.

Кстати, дороговизна азовских курортов на фоне весьма ненавязчивого сервиса стала основной причиной того, что жители Украины устремились на отдых в Турцию, Грецию, Египет и Крым: деньги берут буквально за все. В этом году даже начали торговать тенью.

Но местные власти уверены: во всем виновата Россия и завербованные ею медузы.

Запорожье, Платон Ефимчук

Запорожье. Другие новости 09.09.21

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