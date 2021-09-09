Данные главы Крыма и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись

Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК. Такой вывод можно сделать из заявления главы республики Сергея Аксенова в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет».

«За весь период наблюдения в общей сложности в республике переболело ковидом с начала эпидемии 222 тысячи 550 человек, если не ошибаюсь», – сказал глава РК.

Статистика от Аксенова

Между тем, как следует из официальной сводки, ежедневно публикуемой республиканским минздравом, с начала эпидемии и по 8 сентября 2021 года ковид выявлен у 73 тысяч 335 крымчан.

То ли у Аксенова и минздрава разные методики подсчета, то ли глава Крыма не владеет информацией, то ли кто-то занижает реальные данные.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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