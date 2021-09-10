В Крыму от коронавируса умерли еще 16 человек

В Крыму за сутки выявлено 235 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 186 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

От инфекции скончались 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 73 тысячи 570 случаев заболевания, жертвами ковида стали 2 тысячи 341 крымчанин.

Напомним, в прямом эфире телеканала «Миллет» глава РК Сергей Аксенов заявил, что за весь период пандемии коронавирусом переболели более 222,5 тысяч крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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