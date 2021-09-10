Часть Севастопольской бухты отдали федеральному министерству

Часть акватории Севастопольской бухты передали в пользование Минобороны России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь передаваемой территории составляет 0,5739 квадратных километра.

Ведомству запрещено загрязнять и засорять акваторию, а также причнять любой друг вред окружающей среде.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 10.09.21

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