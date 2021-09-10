ГУП РК «Крымэнерго» разрешили взять кредит, который оно вряд ли сможет обслужить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров Крыма согласовал предприятию получение кредита, превышающего его уставный капитал.

Как следует из текста распоряжения №1661-р, кредитные ресурсы понадобились предприятию, перепродающему электроэнергию, для пополнения оборотных средств, оплаты электроэнергии, выплаты заработной платы с начислениями, уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, оплаты товаров, работ, услуг;

Кредит разрешено взять в акционерном банке «Россия» – без обеспечения – в сумме не более 2 млрд руб, под 9,5% годовых, срок заимствования – до 31 января 2023 года.

С «Крымэнерго», безусловно, знакомы большинство крымчан. Но условия кредита могут удивить тех, кто знает о предприятии не только его название.

До 2014 года это было акционерной общество, входящее в «империю» ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. В январе 2015 года предприятие было национализировано и преобразовано в государственное унитарное предприятие. За семь лет там сменилось несколько генеральных директоров, несколько человек из руководства задержали по подозрению в многократном получении взяток.

В апреле нынешнего года уставный капитал предприятия был увеличен до 1 млрд 770 млн руб. Но даже теперь при неудачном стечении обстоятельств эта сумма не покроет сумму кредита.

Новый гендиректор Андрей Цурканенко (36 лет) был назначен на должность 11 августа. Сразу после окончания в 2007 году Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности он пришел в «Крымэнерго». Но год назад, будучи там начальником службы диагностики, изоляции и защиты от перенапряжений, он искал другую работу – главного инженера или директора электроэнергетического предприятия. В резюме, размещенном в интернете, он допускал переезд в другой город – на зарплату 120 тыс руб.

Если «Крымэнерго» возьмет в кредит 2 млрд руб, то только проценты составят 190 млн руб за каждый год пользования деньгами. Финансовые результаты работы предприятия, как показывают открытые источники, таких цифр не достигают. В 2019 году сработали в убыток – 723 млн руб, в 2020 – прибыль составила 15 млн руб.

Это несложная арифметика подсказывает: в скором времени «Крымэнерго» со всеми его линиями и подстанциями может перейти во владение АБ «Россия». Напомним, этот банк является совладельцем аэропорта в Симферополе, его структуры купили старейшие винодельческие предприятия «Новый Свет» и «Массандра».



Впрочем, возможно риска попасть в финансовую кабалу нет. «Крымэнерго», согласно уставу, имеет право производить замки и петли, резиновые изделия, заниматься земляными работами, гостиничным и ресторанным бизнесом, врачебной практикой – сумеют заработать.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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