Крым и Севастополь оказались в числе лидеров по росту цен на дачи

Крым и Севастополь оказались в топе российских регионов по росту цен и по стоимости дач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по удорожанию загородной недвижимости Крым занимает 3-е место после Калужской и Калининградской области – за год цены в республике подросли на 21,8%.

Севастополь на 6-м месте – плюс 20,2% к прошлогодним ценам.

Средняя стоимость дачи в Крыму и Севастополе составляет около 4 млн рублей.

В целом по России, цены на дачи за год выросли на 12,1%, сообщает РБК со ссылкой на исследование портала «Мир квартир». Средняя стоимость лота составляет 1,96 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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