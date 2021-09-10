Украина запустила дезинформацию о массовых заболеваниях на учениях «Запад-2021»

С территории Украины вбрасывается и координируется в российских СМИ дезинформация о якобы возникающих проблемах в проведении масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Минобороны РФ.

В частности, в ведомстве указали на очередной гуляющий в российском информпространстве украинский фейк о якобы заболеваниях российских военнослужащих, задействованных в манёврах.

«Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», является фейком и абсолютно не соответствует действительности.

В течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения «Запад-2021», – сообщили в Минобороны РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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