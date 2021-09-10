В Крыму раскритиковали планы властей построить новый курортный город

В Крыму раскритиковали планы республиканской власти построить новый курортный город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу озвучил вице-премьер Евгений Кабанов.

«Сейчас рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», – заявил Кабанов, подчеркнув, что проект поддерживают вице-премьер Марат Хуснуллин и глава РК Сергей Аксенов. Никаких подробностей он не сообщил, лишь уточнил, что город планируется на западном побережье полуострова.

«Подобные проекты по строительству городов под технологические и туристические кластеры вызывают множество вопросов. И вот почему. Сама концепция строить город под какую-то отрасль всегда сопровождается желанием инвесторов вложить в территорию много денег, а чтобы концентрация эффективности была выше – строят целый город, где можно учесть все ошибки существующих городов, – пишет telegram-канал «Крымчанин». – В случае Крыма эта идея кажется максимально странной. Кто из инвесторов вообще хочет вкладывать в Крым? А в еще несуществующий город? А какие гарантии, что туристу будет интересен этот проект? Какие вообще есть гарантии, что это будет не спуск денег в трубу?

На полуострове есть много городов, где требуется серьезнейшая реконструкция – Ялта, Севастополь, Симферополь, Евпатория, Судак, Керчь и многие другие. Позовите архитекторов, проектировщиков, выделите несколько десятков миллиардов и побольше проверяющих экспертов. Для той же Ялты это решит проблему коммуникаций, ветхости зданий, дорог, повысит комфортность для пешехода, дайте льготы для бизнеса, создайте дизайн-код и постройте современные общественные пространства. И из Ялты получится отличный туристический город, который будет зарабатывать и привлекать инвестиции.

Зачем строить город, если все необходимые города уже построены?»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.21

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