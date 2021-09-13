В Ялте автомобиль влетел в магазин

В Ялте легковой автомобиль влетел в магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дверь торговой точки, отделенной от проезжей части тротуаром.

О пострадавших пока не сообщается.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 12.09.21

Зеленский ждёт Путина лично – с объяснениями по Крыму и Донбассу. / Пресс-секретарь Зеленского рассказал об отношении шефа к голосованию жителей ЛДНР на выборах в Госдуму. / Зеленский отверг повторение афганского сценария на Украине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»