Украинец пытался тайно попасть в Крым

24-летний гражданин Украины пытался нелегально перейти государственную границу РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму, жителя Одесской области задержали недалеко от пункта пропуска «Армянск». У парня были деньги, сумка с одеждой и даже палатка, но не было документов.

Украинец рассказал, что очень хотел отдохнуть в Крыму, но потерял документы. И поскольку шансов попасть на полуостров законным путем у него не было, он решил попробовать проскользнуть через границу нелегально. Попытка закончилась возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Парень попал в крым, но отдыхать будет под стражей.

Армянск, Олег Яковенко

Армянск. Другие новости 13.09.21

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