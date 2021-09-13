«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом

В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида умерли 3 человека.

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 тысячи 834 человека», – сообщил глава РК Сергей Аксенов. И напомнил: «Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Крымчане, комментируя очередные статданные, настроены скептически: «Фигня ваши тесты. У мужа 2 положительных, но он выехал за границу. Зато у меня все симптомы короны тяжело прошли. Тест в среду сдала, сегодня пошла за результатом – а там ничего. Дома с такими же симптомами мама (67 лет) болеет уже 4-ый день. Она даже не дойдёт до поликлиники тест сдать. И сын в школу пошёл, потому что у меня ковид не подтвердился. Анализ у него будут брать?»

«Сейчас еду в поезде из Симферополя: отдыхающие возвращаются домой – вагон забит битком. Кашляют человек 10 точно. И кашляю конкретно так – с надрывом. Сидят все без масок, в том числе кашляющие. Страшно, конечно».

«По поводу масок, не посещать без необходимости общественные места и дистанции (уже 2 метра!): а как же «Таврида» под Судаком? Какая необходимость? Где логика, тем более перед выборами?»

Отметим, всего с начала эпидемии в РК официально зафиксировано 74 тысячи 267 зараженных, жертвами ковида стали более 2 тысяч 370 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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