Житель Севастополя растлевал малолетнюю через соцсети

Жителя Севастополя подозревают в растлении малолетней через социальные сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 44-летний мужчина, занимающийся разработкой рекламы для интернет-сайтов, с декабря 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» общался со школьницей и склонял ее к действиям сексуального характера. Школьнице на момент первого контакта исполнилось 10 лет.

Переписку обнаружили сотрудники управления «Ф» бюро специальных технических мероприятий МВД России. Мужчину задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии. Суд заключил его под стражу.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Устанавливается причастность севастопольца к аналогичным преступлениям.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.09.21

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