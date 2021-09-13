Девелоперы Сочи подстегнули рост цен на недвижимость в Крыму

Девелоперы Сочи подстегнули спрос на недвижимость в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале года отмечался ажиотажный спрос на жилье в Сочи, однако к концу лета он резко сократился. Так, в августе было продано 17,3 тыс квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем в июле.

Сокращение продаж специалисты объясняют дефицитом квартир, реализующихся в рамках закона о долевом строительстве. А связываться с продавцами, работающими в обход законодательства, покупатели не хотят. В итоге интерес «охотников за курортной недвижимостью» сместился в Крым, где цены оказались значительно ниже, чем в Сочи: только за лето спрос на новостройки полуострова вырос на 18,3%.

Правда, цены то же растут: средняя стоимость квадратного метра в Крыму за лето увеличилась на 12,5% и в середине августа составляла 116 тыс рублей, а за год новостройки подорожали на 37%. Но это существенно ниже , чем в Сочи, где c начала года стоимость одного квадрата подскочила в 2,3 раза – до 332 тыс рублей (в июле).

Сегодня средняя стоимость квартиры в новостройке Ялты достигает 12,5 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сервиса «Мир квартир» Павла Луценко, в Алуште – 9,6 млн рублей, в Севастополе – 7 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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