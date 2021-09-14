Крым и Севастополь оказались среди регионов с самым низким картофельным индексом

Крым и Севастополь оказались в десятке регионов с самым низким картофельным индексом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассчитали картофельный индекс российских регионов по итогам первого полугодия 2021 года.

В целом по стране на среднюю российскую зарплату за январь – июнь можно было приобрести 1 тысячу 232 кг картофеля, что на 447 кг меньше, чем годом ранее. То есть, если измерять покупательную способность зарплат «вторым хлебом», то за период коронавирусного кризиса этот показатель сократился на 26,6%.

Позволить себе покупать больше картошки смогли лишь жители Чукотки: их покупательная способность в этом индексе выросла на 6,2%. Максимальное сокращение – на 54% – отмечено в Калининградской области.

Больше всего картошки могли купить жители Москвы – 2 тысячи 402 кг, а вот Крым и Севастополь попали в группу регионов с самой низкой покупательной способностью в пересчете на картофель. РК занимает 7-ое место снизу (711 кг на среднюю зарплату), Севастополь – 8-ое (712 кг). В десятке отстающих регионов зарплаты жителей минимальны либо сравнительно низкие по стране, отмечают авторы исследования.

В реальности среднестатистический россиянин съедает в год около 56,5 кг картофеля без учета его производных. В январе – мае розничные цены на этот корнеплод выросли в годовом выражении на 49,2%, в то время как среднемесячные номинальные зарплаты на предприятиях увеличились на 8,8%, а в реальном выражении, с учетом инфляции, только на 3%.



Симферополь, Лиана Макоба

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