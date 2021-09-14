Более 80% воды для Симферополя достанут из-под земли

Более 80% воды, необходимой Симферополю, будет подаваться из подземных источников. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская столица при обычных условиях потребляет около 160 кубометров воды в сутки. Год назад – из-за засухи, вызвавшей острый дефицит ресурса, город пришлось перевести в режим жесткой экономии, сократив потребление воды до 100 тысяч кубов.

Власти решили, что единственный способ справиться с дефицитом, – разрабатывать подземные источники. В течение года было подключено несколько скважин, в октябре должны заработать еще 9, что позволит дополнительно получать еще 20 тысяч кубометров.

В итоге, Симферополь будет получать из подземных источников 130 кубов воды в сутки, а запасов в водохранилищах хватит, чтобы покрывать недобор в течение 2 лет, утверждает Аксенов.

Отметим, для обеспечения двухлетнего запаса воды для города с учетом использования скважин необходимо не менее 15 млн кубометров.

Симферополь, Олег Яковенко

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