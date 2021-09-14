Сотрудник Госкомрегистра Крыма незаконно отдал в частные руки муниципальные здания

Заместителю начальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, директор одной из крымских агрофирм подал в Госкомрегистр документы на госрегистрацию права собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории.

Чиновник не стал проводить правовую экспертизу документов и зарегистрировал право собственности за фирмой на требуемый участок, на котором оказались расположены объекты муниципальной собственности. В итоге городу причинен существенный материальный ущерб. Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По ходатайству следствия фигурант уголовного дела Киевским районным судом города Симферополя заключен под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

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