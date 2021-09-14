Туристы уехали: в Севастополе смягчили антиковидный режим

В Севастополе смягчили антиковидные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заведениям общепита и развлекательным организациям разрешили работать по ночам. В кинотеатрах можно возобновить торговлю. Соответствующие решения были приняты на заседании городского оперативного штаба, «учитывая многочисленные просьбы предпринимателей и в связи с тем, что коэффициент распространение инфекции снизился, как и туристический поток».

Действительно, суточная выявляемость ковида в Севастополе с начала сентября снизилась почти в раза: со 131 в первый день месяца до 79 13 сентября. Зато выросла смертность – с 3 до 5 человек в день.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 28 тысяч 764 случая коронавируса, жертвами инфекции стали 1 тысяча 71 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.09.21

Команда Зеленского прямо намекает Западу на готовность создать ядерное оружие. / «Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется. / Сотрудник Госкомрегистра Крыма незаконно отдал в частные руки муниципальные здания. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»