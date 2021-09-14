Расширение Запада на Восток завершилось – украинский эксперт

Последние события в мире со всей очевидностью свидетельствуют: Европа «ужимается», а США «уходят в себя».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Украины Виктора Ющенко, киевский политолог Вадим Карасёв.

По его мнению, в связи с этим Украине уже нет никакого смысла ожидать приёма в ЕС и НАТО. Политолог отметил, что недавние слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о необходимости отложить евроустремления Украины ещё на 20 лет – прямое свидетельство нежелания Запада продолжать расширение на Восток.

«Расширение Запада на Восток закончилось. Президент Эстонии сказала нам простым языком, чтоб мы на этом не спекулировали. Никаких 20 лет ожидания не будет, закончилось...

А Европа ужимается, Штаты уходят в себя, Европа сегодня слабенькая… Чего мы зациклились на одном? Мы же там не получили бонусы – ни экономические, ни институциональные. В НАТО не приняли, в ЕС не принимают, экономика наоборот у нас страдает от этого, потому что это ограничивает наши возможности», – рассуждает эксперт.

Он призвал обратить внимание на разворачивающееся глобальное встречное движение – Востока на Запад.

«Но есть же расширение Востока на Запад. Посмотрите учения, которые сейчас на территории Белоруссии – там Казахстан, там монголы принимают участие. Сейчас Иран вступает в ШОС, а что такое ШОС? Афганистан. Вокруг Афганистана, посмотрите, играют Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран. И это евразийский концерт держав, который возникает вокруг Афганистана, а Афганистан – это сердце Азии», – приводит «ПолитНавигатор» слова Карасёва.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.21

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