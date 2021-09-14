Украинские оборонщики призывают к «массовому уничтожению» российских кораблей в Чёрном море

Украина «может и должна» эффективно уничтожать российские военные корабли в Чёрном море, затрачивая минимум средств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила руководитель украинского оборонного предприятия, занимающегося подводными работами и производящего минно-торпедное вооружение и акустические системы обзора подводного пространства, Оксана Врублевская.

Презентуя на пресс-конференции в Киеве разработанный предприятием проект, она отметила, что мины – самое эффективное средство против кораблей ВМФ РФ.

«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения.

Для иллюстрации, я хочу показать борт крейсера «Принстон» после подрыва на мине во время участия в операции «Буря в пустыне». Вы видите, что стоимость мины террористов 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера американцами – 24 миллиона долларов. Поэтому, мы считаем, минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит слова Врублевской «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.09.21

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