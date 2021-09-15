Дырявая безопасность: туристы едут через Крымский мост на крышах вагонов и в товарняках

Турист проехал по Крымскому мосту на крыше пассажирского поезда. Видео путешествия выложили в соцсетях.

Автор видео умудрился еще и прогуляться по составу сверху

«Такие противоправные действия не остаются безнаказанными», – прокомментировали ситуацию сотрудники Крымской железной дороги. Но в этой ситуации больше вопросов возникает к самим железнодорожникам и службе безопасности дороги, тем более что это не первый случай, когда мост пересекают нелегально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне появилось видео, в котором другой путешественник проехал от станции Джанкой (Крым) через мост до станции «9 километр» (Краснодарский край) в грузовом полувагоне и составил своеобразное руководство «как остаться незамеченным». В принципе, это оказалось несложно: «Я проехал кучу камер и всего остального», – резюмирует путешественник. Его ни разу не заметили даже осмотрщики вагонов, которых сам нелегал видел заранее. В одном месте, чтобы не попасть в поле зрения контролера, достаточно было просто передвинуть рюкзак.

Одного из видеоблогеров уже установили, утверждают в ЛУ МВД России на транспорте по РК. Второго еще ищут. Отметим, что согласно законодательству, за подобные путешествия предусмотрены штрафы в размере 100 рублей (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте – часть 1 статьи 11.17 КоАП РФ). Будет ли объявлена путешественникам благодарность за демонстрацию серьезных просчетов в системе безопасности на железной дороге вообще и Крымском мосту в частности – вопрос риторический.

Керчь, Павел Зварзин

Керчь. Другие новости 15.09.21

На Украине пригрозили Европе полной остановкой транзита газа. / «А куда ж его еще?» Опальный мэр занял высокий пост в правительстве Крыма. / Украинские оборонщики призывают к «массовому уничтожению» российских кораблей в Чёрном море. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»