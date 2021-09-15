В Крыму нашли редкую коллекцию украшений древней знати (ФОТО)

Археологи КФУ нашли коллекцию украшений знати аланских племен III века

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ имени Вернадского, редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э. обнаружили на раскопках в могильнике Опушки в захоронении предков средневековых аланов.

По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племён передавалось по наследству.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции, – рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов. – Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали.

Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры».

Кроме того, найдены новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда расположены на головах и плечах погребенных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

«Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской, – отметил Игорь Храпунов. – Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур».

Научная работа проводится в рамках гранта РФФИ «Исследование могильника Опушки: итоги и перспективы», уточнили в пресс-службе КФУ. Грант, рассчитанный на год, реализуется с ноября 2020 года. В научный журнал «Краткие сообщения института археологии», входящий в реферативную базу Scopus, принята публикация по промежуточным результатам исследования.

Могильник Опушки расположен в центральной части крымских предгорий, в 20 км к юго-востоку от Симферополя.

Симферополь, Лиана Макоба

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