В Крыму инфляцию разгоняют транспорт, турсфера и алкоголь

В Крыму инфляция разгоняется за счет транспорта, туризма и продуктов питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в Управлении федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю, в августе текущего года на потребительском рынке Южного федерального округа инфляция составила 0,4%. Выше среднего значения по округу рост потребительских цен сложился в пяти регионах: Севастополе – 1,1%, Республике Крым – 0,7%, Астраханской области, Краснодарском крае, Республике Адыгее – 0,6%. Наименьшее повышение цен наблюдалось в Ростовской и Волгоградской областях – 0,2% и 0,1% соответственно.

В Крыму на общий рост потребительских цен повлияло повышение в сфере транспорта, гостиничном хозяйстве, в группе алкогольных напитков и группе продуктов питания.

Так, почти в 2 раза подорожали билеты на самолет. Выросли цены на газовое моторное топливо – на 19,3%, бензин автомобильный всех марок – от 1,5% до 0,8%. В тоже время, подешевели билеты за проезд в купе скорого поезда на 3%, снизилась стоимость услуг аренды автомобиля на 7,1%.

В гостиничном хозяйстве в августе наиболее всего подорожали услуги 4-х и 5-ти звёздочных гостиниц – на 5,8%.

Из алкогольных напитков более всего подорожали водка на 4,2% и вина – 3,9-1,5%, при этом подешевели пиво и коньяк на 1,0-1,2%.

Среди продуктов питания значительный рост отмечается на фрукты и овощи: лимоны подорожали на 60,1%, лук репчатый – на 27,5%, картофель – на 16,6%, чеснок – на 12,3%, огурцы свежие – 10%. Одновременно наблюдалось снижение цен на: морковь – 28,2%, свёклу – 25,4%, виноград – 11,7%, бананы – 8,9%.

Из непродовольственных товаров в августе отмечен рост цен на ряд строительных материалов.

В сфере услуг в августе дороже по сравнению с предыдущим месяцем стоила поездка на отдых в ОАЭ и Турцию на 15,3% и 7,1% соответственно, цены на экскурсионные туры по России снизились на 1,2%.

За месяц увеличилась стоимость стоматологических услуг: изготовления съёмного зубного протеза – 5,0%, изготовления коронки – 3,4%, удаления зуба – 2,6%.

В связи с ростом уровня инфляции банки подняли процентную ставку за пользование потребительским кредитом на 2,3%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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