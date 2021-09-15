День рождения Керчи завершился вандализмом

День рождения Керчи завершился разрушением только что отреставрированного исторического объекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне самый восточный горд Крыма отметил две тысячи шестьсот двадцать год со времени основания. По этому подводу был организован фейерверк. Многие горожане отправились смотреть праздничное шоу на гору Митридат, а ночью в полицию поступило сообщение о разрушениях на малой Митридатской лестнице.

Напомним, Большая и Малая Митридатские лестницы, построенные в середине XIX века, носят статус объектов культурного наследия федерального значения.

Большая лестница, ставшая одним из главных символов Керчи, возведена в 1833-1840 годах на северо-восточном склоне горы Митридат. Малая (Константиновская) лестница появилась севернее Большой в 1866 году. Нижняя часть лестницы выполнена в Т-образной форме и состоит из пяти осевых маршей.

После распада СССР власти Украины на реконструкцию и содержание истрических объектов деньги не выделяли. В 2015 году часть Большой Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

Реконструкцию лестниц завершили только в конце апреля текущего года и несколько раз переносили церемонию открытия.

И вот во время празднования Дня города на Малой лестнице разбили несколько вазонов. Вандалов ищет полиция.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 15.09.21

В Крыму инфляцию разгоняют транспорт, турсфера и алкоголь. / В Крыму нашли редкую коллекцию украшений древней знати (ФОТО). / Дырявая безопасность: туристы едут через Крымский мост на крышах вагонов и в товарняках. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»