Администрация Зеленского подтвердила обещание США передать Украине израильскую систему ПВО «Железный купол»

Офис президента Украины подтвердил информацию американских СМИ о том, что США передадут Украине две батареи израильской системы ПВО «Железный купол».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте администрации Зеленского.

При этом Офис украинского президента ссылается не на собственные документы, а на статью американского издания Politico.

«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США», – приводится в сообщении часть текста из статьи Politico.

Между тем, в той же статье отмечается, что закупленная в 2019 году в Израиле система «Железный купол» оказалась не соответствующей стандартам армии США. Её так и не смогли настроить и привести к соответствующим параметрам. Поэтому было решено передать комплекс Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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