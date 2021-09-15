В Днепропетровске направленным взрывом уничтожили «борца с Московией»

В центре Днепропетровска неизвестные управляемой миной взорвали автомобиль Nissan Primera, в котором находился неонацист и ветеран АТО в Донбассе Алексей Кавлак. Вместе с ним в машине ехала пресс-секретарь областного отделения МЧС Дарья Гречищева. Оба погибли на месте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает полиция Днепропетровска.

Основная версия произошедшего – заказное убийство посредством теракта.

Отмечается, что Алексей Кавлак бывший сапёр и участник войны в Донбассе. Экс-боевик состоял в неонацистской организации «Украинский легион», которая проводила военные тренинги с полицейскими и простыми гражданами, в том числе обучала подростков владению оружием.

Недавно «Украинский легион» получил благодарность от Минюста США, который курирует подобного рода организации на Украине. Сообщается, что обучение проходит под откровенно националистическими лозунгами «борьбы с Московией».

Одним из мотивов убийства называют внутреннюю борьбу в организации за американские гранты. Убитый претендовал на должность директора и, соответственно, на контроль за получаемыми средствами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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