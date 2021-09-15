ООН доставила в Донбасс две коробки гумпомощи

Сегодня Организация объединённых наций передала через украинскую границу для республик ДНР и ЛНР 42 килограмма гуманитарной помощи. Груз прибыл из Киева на двух джипах, принадлежащих ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинское «министерство по оккупированным территориям».

«Сегодня пятнадцатого сентября ООН передала сорок два килограмма гуманитарной помощи на оккупированную РФ часть Донецкой и Луганской области. Помощь через КПВВ перевезли двумя легковыми автомобилями», – говорится в сообщении.

О характере груза не сообщается. По всей видимости, в коробках могут находиться медикаменты.

Отметим, что Россия с 2014 года направила в Донбасс свыше ста автоколонн с гуманитарным грузом. В среднем вес груза в одной колонне составляет около 120 тонн.

Симферополь, Валентин Карамазов

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