Сотрудник ГКУ «Крымздрав» рискнул жизнью врачей, работающих с коронавирусом

Сотрудник государственного казенного учреждения «Крымздрав» рискнул жизнью врачей, работающих с коронавирусными больными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина подписал контракт на поставку защитной одежды для медиков, качество которой не соответствовали требованиям закона. Компании-поставщику перечислили из бюджета более 91 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Делом занимается следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю. Следователи просили заключить подозреваемого под стражу, но суд счел достаточной мерой домашний арест

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.09.21

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