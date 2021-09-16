Крымских школьников массово переводят на дистант

17 сентября – в первый день голосования на выборах в Госдуму учеников 5 – 11 классов в Крыму переведут на дистанционное обучение. Для младшеклассников организуют внешкольные занятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это касается тех учебных заведений, в которых организованы избирательные участки.

Всего 17 -18 сентября в РК можно будет проголосовать на одном из 1 тысячи 131 участке. 37 из них организованы в больницах, 1 в СИЗО и 1 в аэропорту. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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