«200 бездельников и дебилов»: директора музея-заповедника обороны Севастополя уволили со скандалом

Министерство культуры РФ расторгло контракт с директором музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Александром Барковым, назначенным на должность ровно год назад. Этому предшествовал скандал с увольнением нескольких десятков сотрудников учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне оставшиеся без работы музейщики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они сообщили, что за год «правления» Баркова были уволены 43 человека – почти четверть коллектива. «Путём создания невыносимых условий труда, подлогов, морального и психологического давления нас отстраняли от привычной работы и увольняли», – пишут бывшие сотрудники. – Локаут Барков объяснял так: «Они не вписывались в мою команду». Отношение ко всем нам он высказал публично: «Вы двести человек бездельников и дебилов»».

На место уволенных севастопольцев Барков нанимал приезжих – далеких от истории и музейной работы. В итоге, отмечают бывшие сотрудники, одно из основных направлений работы музея – культурно-просветительское и воспитательное – встало, а традиционные патриотические мероприятия не проводятся или проводятся формально.

Это подтверждают в Минкульте: «За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями, – отмечают в ведомстве. – Например, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя».

Кроме того, авторы обращения к президенту подозревают своего бывшего начальника в экономических нарушениях и просят провести комплексную проверку финансовой, правовой и хозяйственной деятельности учреждения.

«Минкультуры России после консультации с региональными властями приняло решение завершить сотрудничество с директором ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Среди основных причин – непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения, – сообщили в пресс-службе министерства. – Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в «мирное время» руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема».

Временно исполняющим обязанности руководителя музея-заповедника назгачен Михаил Смородкин. Ему поручено, в первую очередь, навести порядок на Историческом бульваре.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.09.21

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