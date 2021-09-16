На Украине впервые в истории пройдут «реальные боевые учения» многонациональных подразделений против РФ

20 сентября на Украине стартуют масштабные украино-американские учения «Rapid Trident 2021» с привлечением 6000 военнослужащих США и Европы. Всего будут задействованы военные из 15 стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск Украины.

Манёвры будут проходить в течение 12 дней на базе «Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск» в Яворовском районе Львовской области.

Основная цель учений – «подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций против страны-агрессора».

Отмечается, что «впервые в истории» на «Rapid Trident 2021» пройдут тактические учения в составе многонациональных батальонов «с реальной боевой стрельбой».

Планируются совместные прыжки украинских и американских десантников из американских военно-транспортных самолётов С-130.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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