Главу Ялты Янину Павленко обвинили в «нарушении законов и обычаев войны».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2015 года Павленко, возглавлявшая тогда винодельческий комплекс «Массандра», откупорила для президента России Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони бутылку из энотеки – «Херес-де-ла-Фронтера» урожая 1775 года. Подобная бутылка в 2001 году – из той же энотеки – была продана на аукционе Sotheby`s за 43,5 тысячи долларов. Павленко списала вино, преподнесенное президентам, за 44 рубля 12 копеек. На Украине оценили ущерб в 100 тысяч долларов и возбудили в отношении Павленко уголовное дело.

Теперь так называемая прокуратора Автономной республики Крым переквалифицировала в отношении Павленко обвинение, инкриминируя ей «нарушение законов и обычаев войны». В ведомстве заявили, что выпитая Путиным бутылка была национальным достоянием, имеющим значительную историческую, научную и национальную ценность для государства, а «военное преступление» Павленко «заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.09.21

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