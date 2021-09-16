В Керчи нашли того, кто испортил только что отреставрированный исторический объект

В Керчи задержали вандала, повредившего вазоны на Малой Митридатской лестнице.

Как уже сообщал «Новый День», ночью после празднования Дня города несколько вазонов на только что отреставрированной лестнице оказались повалены и разбиты.

Задержанный 22-летний керчанин рассказал, что он и два его друга выпили лишнего и «смеха ради» столкнули несколько каменных ваз с постаментов. Парень выразил готовность возместить ущерб, правда, он еще не знает окончательную сумму. Например, представитель заказчика реставрации, заявил, что разбитые вазы стоили не менее 1 млн рублей.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 16.09.21

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