Выявляемость коронавируса в Крыму опять пошла в рост

В Крыму второй день растет показатель суточной выявляемости коронавируса: если во вторник, 15 сентября, было зафиксировано 227 вновь заболевших, в среду, 16 сентября, – 232, то за вчерашний день – 237. Тенденция к росту пока не явная, но факт есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на высоком уровне остается смертность от инфекции: 15 сентября зарегистрировали 13 летальных исходов, 15 и 16 сентября – по 14.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 75 тысяч 192 зараженных, что составляет 4% от населения республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 426 крымчан. Летальность на сегодняшний день составляет 3,2%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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