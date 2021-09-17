Крымчан и туристов лишили еще одного популярного места отдыха

Крымчане и туристы лишились еще одного популярного места отдыха – урочища Фундук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», урочище «Фундук» хорошо известно любителям «дикого отдыха». Туристическая стоянка расположена среди густого леса в кольце гор и рядом с источниками питьевой воды. От нее легко добраться до десятка вершин (или отправиться дальше в горы), а также до таких достопримечательностей как пещерный город Бакла или Мраморное (Марсианское) озеро. В пешей доступности находится и поселок Научный с Крымской астрофизической обсерваторией.

Однако теперь вход для туристов в урочище закрыт: в минувшие входные крымчане обнаружили, что единственная подъездная дорога к стоянке перегорожена шлагбаумом, а урочище по периметру обнесено высоким сетчатым забором. Оказалось, что министерство экологии и природных ресурсов Крыма заключило охотохозяйственное соглашение с ООО «Вепрь» и отдало этот участок в аренду для размещения вольерного комплекса.



«На данной территории находится памятник партизанам, это места боевой славы. Здесь источник Афениз. На данной стоянке давно были созданы условия для отдыха людей. Почему крымчан лишают права на пользование своими природными богатствами? Почему чиновники при заключении договоров аренды не принимают решения в интересах граждан? – возмущаются крымчане. – В Минприроды Крыма говорят, что на данную территорию теперь вход возможен только с согласия ООО Вепрь».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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