Власти Крыма решили продать еще один санаторий у моря

Власти Крыма выставили на аукцион санаторий «Парус» (Керчь) на берегу Азовского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лот включает огороженный земельный участок площадью 1,34 гектара и пятиэтажное здание площадью более 3 тыс квадратов.

Здание начали строить в 1979, а завершили в 2011, коммуникации так и не провели. Общее техническое состояние оценивается как «аварийное, требующее существенного капитального ремонта с полной заменой отдельных конструктивных элементов».

Стартовая цена лота – 18,9 млн рублей.

Оценка рыночной стоимости проведена независимой компанией ООО «Оценочная компания «Ангара» и подтверждена Региональной ассоциации оценщиков, заявляют чиновники.

«В сентябре 2020 года санаторий уже выставляли на торги за 22,7 млн. рублей, тогда рыночную цену объекта определяло ООО «Крымская экспертиза», – уточняет РИА «Новости Крым».

Аукцион назначен на 11 октября.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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