На Украине ужесточат антиковидные ограничения: ситуация стремительно ухудшается

На Украине продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Правительство собирается объявить о переходе страны из зеленой в желтую зону карантина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки выявлено 6 тысяч 624 человека. Это на 15% больше, чем накануне.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вопрос о переводе страны в желтую зону, скорее всего, будет решаться в начале следующей недели. С 20 сентября вступают в силу и новые правила карантина.

При переходе в желтую зону сфера услуг может работать без ограничений только при условии, что 80% персонала и 100% посетителей имеют ковид-сертификаты, которые выдаются полностью провакцинированным, недавно перенесшим болезнь или получившим отрицательный результат теста (в последнем случае документ действителен только 72 часа).

Школы в желтых зонах могут работать, если ковид-сертификаты получат не менее 80% сотрудников.

«В профсоюзе педагогических работников уже заявили, что администрации школ требуют от учителей срочно вакцинироваться и грозят им недопуском к работе и урезанием зарплат», – пишет «Страна.UA».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.09.21

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