В Крыму начинаются компенсационные выплаты пострадавшим от наводнений

Компенсационные выплаты пострадавшим от летних наводнений в Крыму начнутся 22 сентября. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, сославшись на распоряжение правительства РФ.

«Это касается выплат в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилых помещений, повреждённых в результате ЧС в июне-июле 2021 года. Также за счет данных средств и средств бюджета республики будут выплачены компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах», – уточнил глава республики.

Напомним, минувшем летом во время ливней в зоне подтопления оказался 41 насленный пункт в 5 муниципалитетах РК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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