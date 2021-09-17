В Киеве заявили, что Юго-Восток Украины готов уйти по «крымско-донецкому сценарию»

Россия не отказалась от проекта «Новороссия», а сами жители юго-восточных областей Украины готовы к реализации в своих регионах крымского или донбасского сценариев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-замминистра Украины «по вопросам оккупированных территорий», бывший глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был, и что такой сценарий временно отложен. Но это вовсе не означает, что работа в этом направлении со стороны России прекращена.

Вместе с тем, это не означает, что для реализации этого сценария необходимо полномасштабное применение вооруженных сил РФ. Все это может быть реализовано в различных комбинациях по сценарию 2014 года, включая элементы крымского сценария, элементы сценария, реализованного на Донбассе», – отмечает Тука.

«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского экс-чиновника.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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