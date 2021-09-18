Второй день голосования: явка в Крыму и Севастополе существенно сократилась

По итогам второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы России явка избирателей составила «порядка» 35%. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, подчеркнув, что «второй день был очень активный». Однако по сравнению с 17 сентября явка сократилась более чем на треть.

Как уже сообщал «Новый День», в первый день проголосовали 21,15% крымчан. Следовательно, сегодня свою волю изъявили около 14%Ю что на 35% меньше вчерашнего показателя.

В Севастополе явка сократилась на 36%: сегодня проголосовали 12,71% против вчерашних 19,79%. В целом, с учетом голосовавших дистанционно, по итогам двух дней в выборах приняли участие 32,5% севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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