Украина лишилась последнего военного корабля, способного выйти в мировой океан

Флагман украинского флота фрегат «Гетьман Сагайдачний» уже никогда не выйдет из ремонтной базы в городе Николаеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинское издание «Страна.УА» со ссылкой на высокопоставленный источник в «Укроборонпроме».

По словам собеседника издания, чиновники минобороны долгие годы только делали вид, что корабль ремонтируется, однако на самом деле средства направлялись неизвестно куда.

Командование уверяло, что фрегат способен выйти в море и скрывало отсутствие на борту даже пожарных систем жизнеобеспечения.

«Помимо других систем жизнеобеспечения, пришел в негодность главный двигатель «Сагайдачного». И не просто потому, что исчерпан ресурс, а еще и из-за предыдущих так называемых «ремонтов». Его не ремонтировали, а делали вид. Экономили даже на смазочных материалах.

Сейчас стоит вопрос о том, что нужно либо делать капитальный ремонт двигателя, либо его менять. Для капремонта нужны запчасти, которые производятся только в России. Некоторые запчасти производились в Луганске и Донецке. После начала войны, замены не нашлось. Замена двигателя настолько дорогостоящая, что дешевле будет просто построить с нуля новый корабль» – рассказал источник.

Сейчас, отмечает издание, «фактически, военно-морские силы Украины обладают лишь «москитным» флотом – катерами и судами обеспечения».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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