В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на 20 сентября объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются грозы и ливни – местами сильные, град и шквалистый ветер.

При этом в центральных и восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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