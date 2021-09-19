В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на 20 сентября объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются грозы и ливни – местами сильные, град и шквалистый ветер.
При этом в центральных и восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.09.21
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