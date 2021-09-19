Зеленский перед выступлением с трибуны ООН получит от США текст с обвинением России

Военно-политическое руководство Украины совместно с внешнеполитическим ведомством США разрабатывают санкции в отношении России за проведение выборов в Госдуму в Крыму и привлечение жителей Донбасса к голосованию в российский парламент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации Зеленского, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Алексей Арестович.

Кроме того, по его словам, президент Украины на предстоящей Генассамблее ООН озвучит обвинение в адрес России, текст которого якобы ляжет в преамбулу документа о новых санкциях.

«В речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этому привлечению (жителей Донбасса к голосованию в Госдуму – прим. «НД»). А что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября уже ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие «выборы», – заявил Арестович.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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