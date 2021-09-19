Пока Москва думает: в Киеве ждут признания Россией ДНР и ЛНР

Россия не будет «аннексировать Донбасс», а поступит с республиками ДНР и ЛНР, как с Абхазией и Южной Осетией – признав их независимость.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш, комментируя раздачу российских паспортов жителям ЛДНР.

По его мнению, поводом к признанию народных республик может стать внезапное наступление вооружённых сил Украины в Донбассе или некие «события внутри России».

«Россия никогда не аннексирует Донбасс. У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавались российские паспорта, но их не аннексировали», – заверил Гармаш и добавил, что признания независимости ЛДНР со стороны Москвы следует ждать «уже в скором времени».

Симферополь, Валентин Карамазов

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