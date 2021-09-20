В Ялте срочно собирают комиссию по ЧС

В Ялте собирают комиссию по ЧС: на город может обрушиться непогода.

«Внимание, ялтинцы, гости города. Штормовое предупреждение: в ближайшие 2-3 часа, в течение суток – град, ливень, гроза, шквал 20-25 м/с, – сообщила глава администрации Янина Павленко. – Собираем комиссию по ЧС. Берегите себя».

Как уже сообщал «Новый День», штормовое предупреждение сегодня действует на всей территории Крыма. В данный момент дожди идут в Алуште и в районе Качи.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.09.21

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