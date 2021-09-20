В Крыму продолжает расти заболеваемость ковидом

В Крыму зарегистрировано 267 новых случаев коронавирусной инфекции. Рост суточной выявляемости фиксируется уже пятый день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших за последние сутки 199 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 75 тысяч 962 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 460 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.21

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