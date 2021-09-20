В Севастополе военнослужащие расстреляли автомобиль местного жителя

В Севастополе военнослужащие случайно расстреляли автомобиль местного жителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе. Житель СНТ «Маяк-3» на Фиоленте услышал звуки выстрелов, вышел во двор и обнаружил, что у его автомобиля разбито стекло, рядом валялась пуля. Мужчина вызвал полицию, следователи нашли на участке еще две пули.

«В это же время в казарме зенитно-ракетного полка на Крепостном шоссе обнаружили еще пару таких же пуль, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Оказалось, что палили бойцы на полигоне морской пехоты».

Полиция проводит проверку.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 20.09.21

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