Суточная выявляемость коронавируса в Севастополе вновь превысила сотню

Суточная выявляемость коронавируса в Севастополе вновь превысила 100: 19 сентября зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19. Любопытно, что рост заболеваемости начался синхронно с Крымом – с 15 сентября.

От инфекции за сутки умерли 3 человека в возрасте от 69 до 80 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Севастополе коронавирусом заболели 29 тысяч 265 человек, 1 тысяча 98 из них умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.09.21

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